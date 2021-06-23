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Жара в Великом Новгороде побила рекорд 1917 года

Температура воздуха поднялась до 32,8 градуса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Температурный максимум был побит в среду в Великом Новгороде, когда воздух прогрелся до 32,8 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная на этот день с 1917 года, сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре. уточнив, что нынешний рекорд превышает предыдущий на один градус.

"В Великом Новгороде сегодня была зафиксирована температура воздуха в 32,8 градуса, самая высокая с 1917 года. Вчера температурный максимум был зафиксирован в Демянском и Крестецком районах, где температура воздуха в тени составила 35,6 и 35,1 градуса соответственно", - сообщила собеседница агентства.

В Боровичском районе температура на данный момент достигла 36 градусов. Как пояснили в новгородском гидрометцентре, температура воздуха в 36 градусов по области - самая высокая с начала этого лета. Синоптики также не исключают, что эти температурные максимумы еще могут быть превышены.

По данным новгородских синоптиков в ближайшие два дня в Новгородской области ожидается переменная облачность. Ветер южных направлений от 3 до 8 м/с. Температура ночью составит от 15 до 20 градусов, днем столбик термометра может подняться до 34 градусов в тени. По данным синоптиков в некоторых районах области также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Теги
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