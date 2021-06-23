Модульный пункт вакцинации развернут в районе морского вокзала в Сочи

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Сочи увеличили количество пунктов, в которых жители и гости города могут привиться от коронавирусной инфекции. Модульный пункт вакцинации открылся в районе морского вокзала, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня утром в районе Морского вокзала силами службы спасения Сочи разворачиваем модульный пункт вакцинации. К вечеру оснастим и запустим здесь прием наших граждан", - написал глава города. Он добавил, что сегодня в аэропорту Сочи также открылась экспресс-лаборатория для проведения ПЦР-тестирования.

Ранее в городе открыли два новых пункта вакцинации - в Центральном и Адлерском районах. Количество стационарных прививочных пунктов увеличено до 18, работают также три передвижных. В планах городских властей открыть дополнительные пункты вакцинации в поликлиниках, а также в местах с большой посещаемостью.

Глава города напомнил, что в городе продолжают действовать меры, призванные сдержать распространение коронавируса. "Обязателен масочный режим в местах массового скопления людей, социальная дистанция и бесконтактная термометрия во всех учреждениях и организациях Сочи", - отметил Копайгородский.

Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.

По состоянию на среду общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составляет 50 803, выздоровели 45 009 жителей, 3 296 человек умерли. В стационарах проходят лечение 1 376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 122. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 56 пациентов, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.