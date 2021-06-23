Губернаторы провели экскурсии для школьников в рамках проекта общества "Знание"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Общество "Знание" организовало для участников проектов платформы "Россия - страна возможностей" серию поездок в регионы, в ходе которых губернаторы выступили в роли экскурсоводов.

"Российское общество "Знание" организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. В экскурсиях в знаковых местах, которые провели губернаторы, приняли участие самые активные участники конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главы регионов обсудили со школьниками и студентами не только истории известных достопримечательностей, но и перспективы развития городов.

"В городе-герое Севастополе для школьников и студентов Михаил Развожаев провел экскурсию по Константиновской батарее. Участники встречи узнали интересные факты из истории первой и второй оборон Севастополя, а также посетили историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея", - отмечается в сообщении.

Экскурсии для студентов провели глава Амурской области Василий Орлов, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Калининградской области Антон Алиханов, глава Камчатки Владимир Солодов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Одна из важнейших задач российского общества "Знание" - стать пространством для диалога и живого общения. Мы открываем для участников известные на весь мир точки притяжения и закрытые объекты, куда стремятся попасть миллионы людей. А лекторами на таких экскурсиях выступают уважаемые и компетентные люди, в том числе губернаторы, с которыми участники могут обсудить на только историю того или иного места, но и перспективы развития регионов", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.