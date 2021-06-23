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В Подмосковье вакцинировали 17% населения - почти 1,3 млн человек

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, для коллективного иммунитета этого недостаточно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Всего в Подмосковье вакцинировано почти 1,3 млн человек, это 17% от всего населения региона. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"К сожалению, ситуация не улучшается у нас и даже не стабилизируется. <…> Система здравоохранения Подмосковья работает с колоссальной нагрузкой. <…> Мы уже несколько месяцев призывали жителей пройти вакцинацию, чтобы избежать применения новых ограничительных мер. Уже сейчас вакцинировано в Подмосковье почти 1,3 млн человек, но по факту это всего лишь 17% от общей численности населения Московской области", - сказала Стригункова.

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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