В Подмосковье вакцинировали 17% населения - почти 1,3 млн человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Всего в Подмосковье вакцинировано почти 1,3 млн человек, это 17% от всего населения региона. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"К сожалению, ситуация не улучшается у нас и даже не стабилизируется. <…> Система здравоохранения Подмосковья работает с колоссальной нагрузкой. <…> Мы уже несколько месяцев призывали жителей пройти вакцинацию, чтобы избежать применения новых ограничительных мер. Уже сейчас вакцинировано в Подмосковье почти 1,3 млн человек, но по факту это всего лишь 17% от общей численности населения Московской области", - сказала Стригункова.