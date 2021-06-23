Путин поручит кабмину обратить внимание на обеспеченность детскими садами в Чечне

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен поручить кабмину обратить особое внимание на обеспеченность местами в дошкольных учреждениях Чечни.

"Есть и вопросы, которые требуют дополнительного внимания с вашей и с моей стороны, со стороны правительства России. Население растет, а обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, пока остается на уровне ниже среднероссийского", - сказал Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая прошла в режиме видеоконференции. Президент добавил, что соответствующие программы есть. "Обязательно попрошу правительство РФ, чтобы на это внимание обратили и соответствующим образом распределили имеющиеся средства. Они в целом в бюджет-то заложены", - сообщил Путин.

Глава государства также заметил, что нужно больше внимания уделять вопросам индивидуального жилищного строительства, так как вопрос стоит остро. Кроме того, Путин отметил, что врачей в Чеченской Республике меньше, чем в среднем по России на определенное количество населения.

Также президент указал на проблему занятности. "На нее нужно обращать внимание постоянно, пока мы ее не решим", - сказал он. Путин выразил надежду, что по мере роста экономики и реализации инвестиционных проектов ситуация на рынке труда, с уровнем заработной платы, с уровнем доходов будет меняться к лучшему.

Глава государства отметил и успехи Чечни. "У вас выше, чем в среднем по России по важнейшим направлениям ситуация развивается в положительном ключе. Это растет промышленное производство, растет сельское хозяйство. Есть несколько вещей, которые обращают на себя внимание, как безусловно положительное явление. Это рост постоянной численности населения. Все это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему и горизонт планирования увеличивается у людей. Это очень хорошо", - заключил Путин.