Кадыров заявил, что в Чечне полностью искоренили международный терроризм

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Международный терроризм полностью искоренили в Чечне, сказал глава республики Рамзан Кадыров президенту РФ Владимиру Путину в среду в ходе общения по видеосвязи.

"По вашему поручению и при вашем личном участии и поддержке мы полностью и навсегда искоренили международный терроризм в Чеченской Республике. Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными - главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы", - сказал Кадыров.

Он добавил, что по сравнению с 2020 годом в регионе имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям, также обеспечивается достижение целей и показателей в рамках реализации нацпроектов.