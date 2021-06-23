Оренбургская область выделила 100 млн рублей на создание семи футбольных полей

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены до конца 2021 года смонтировать в городах и селах региона семь новых футбольных полей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства области.

"Шесть территорий получат семь новых полей для игры в футбол. Для этих целей будет выделено 100 млн рублей из областного бюджета", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, два футбольных поля смонтируют в Оренбурге, места для них станут известны позднее. Адреса новых спортивных площадок в Бугуруслане, Орске, Оренбургском, Первомайском и Тюльганском районах уже определены.

Помимо этого, в Оренбургской области появится 13 площадок для занятий и выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Их смонтируют в Оренбурге, Кувандыкском городском округе, Асекеевском, Бузулукском, Грачевском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, Новосергиевском, Октябрьском, Сакмарском, Тоцком, Шарлыкском районах.