В отели Владимира и Суздаля поселят только с прививками или отрицательными ПЦР-тестами

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Размещение туристов в гостиницах и домах отдыха на территории Владимирской области с 15 июля будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Об этом говорится в указе губернатора региона Владимира Сипягина, опубликованном в среду.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Владимирская область является популярным летним направлением внутреннего туризма - в регионе расположены такие древние города, как Владимир, Суздаль, Муром, Александров, Юрьев-Польский.

"Допускается в гостиницах и иных местах для временного проживания размещение вновь поступающих граждан при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней)", - говорится в документе.

Указ вступит в силу с 15 июля 2021 года.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 34 908 случаев заболевания, суточный прирост составил 121 случай. Выздоровели 32 416 пациентов. За период наблюдения в регионе отмечено 1 257 летальных случаев.

В среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова назвала Владимирскую область в числе регионов с наименьшим числом вакцинированных от коронавируса граждан.