Чернышенко заявил, что уровень проведения конференции ЦИПР возрастает с каждым годом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уровень проведения всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) ежегодно возрастает. При этом в Нижегородской области, где второй год проводится это мероприятие, активно развивается цифровая трансформация, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"Год от года растет уровень проведения конференции ["Цифровая индустрия промышленной России"]. Это действительно становится главным цифровым мероприятием нашей страны. Мы видим, что город и область активно развиваются с точки зрения цифровой трансформации. <...> Нижний Новгород все больше ресурсов со всей страны и мира стягивает под интересные проекты и задачи", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.

В этом году участие в 70 мероприятиях, проводимых в рамках конференции, примут более 450 спикеров и более 4 тыс. участников, отмечает пресс-служба со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Приоритетными направлениями стали информационные технологии и цифровизация. Главной задачей, по словам Никитина, стало расширение программ подготовки специалистов в сфере информационных технологий, в первую очередь в области искусственного интеллекта.

"Отрасль IT показала хороший рост в период пандемии. Конечно, есть барьеры и вызовы, на которые мы должны ответить. В частности, отрасль развивалась бы еще быстрее, если бы была обеспечена кадрами. <...> Наш регион готов к цифровой трансформации, и мы будем пользоваться этим шансом", - приводит пресс-служба слова Никитина.

На конференции презентовали свои проекты Нижегородский образовательный центр, АНО "Центр 800", Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний. На мероприятии представили распределительный IT-кампус, квартал высоких технологий 1221, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", проекты биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, аппаратно-программный комплекс "Скрин-Варио", новый инструмент телекардиомониторинга.

О ЦИПР

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.