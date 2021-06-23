Эксперт: беременные смогут прививаться против ковида скоро, но не на следующей неделе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сроки начала вакцинации беременных женщин в России от коронавирусной инфекции оптимистичны, это вопрос ближайшего времени. Об этом в среду заявил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций (входит в центр "Вектор") Александр Семенов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Ну, сроки [начала вакцинации беременных от коронавируса], конечно, мне кажется, оптимистичны. Вряд ли на этой неделе, но в ближайшее время точно. Потому что, как вы понимаете, беременные - достаточно проблемный контингент, и к их безопасности повышенные требования, поэтому нужно вакцинацию разворачивать к ним крайне аккуратно", - сказал он.

20 июня глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что беременные, возможно, получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество беременных, которые сейчас наблюдаются в связи с этим заболеванием, составляет около 10 тыс. человек. Разрешение на вакцинацию "Спутник V", по его словам, будет получено в ближайшую неделю.