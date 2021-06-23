В Нижегородской области к концу года планируют внедрить технологию Social ID

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области и "Сбербанк" в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, а также в области телемедицины. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, планируется внедрение технологии Social ID, позволяющей организовать так называемый бесшовный процесс получения льгот и мер поддержки по единому идентификатору.

"На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Церемония подписания соглашения прошла в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, первый проект, который будет реализован в регионе в рамках соглашения, - это внедрение технологии Social ID на базе проекта "Карта жителя Нижегородской области". Также регион и Сбербанк будут развивать сотрудничество в сфере телемедицины.

"Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах в рамках нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения. Но важно не только закупить технику, но и наладить систему обработки результатов, чтобы диагноз ставился максимально качественно и эффективно. Технологии телемедицины позволяют привлечь к этой работе врачей ведущих больниц, как региона, так и страны. Особенно это важно в период пандемии", - приводит слова Глеба Никитина пресс-служба.

По его словам, на данный момент планируется реализовать возможность с помощью искусственного интеллекта обрабатывать данные, снимаемые с кардиографов и загружаемые в так называемое облако.

Как отметила Ольга Голодец, технологии, которые будут внедряться в Нижегородской области, позволят обеспечить новый уровень удобства и доступности различных сервисов, а также заботы о человеке. "Social ID - один из передовых продуктов, технология, позволяющая гражданам бесшовно (нет необходимости ходить по инстанциям и собирать подтверждающие документы) получать различные меры поддержки от государства", - цитирует пресс-служба зампреда правления "Сбербанка", по словам которой, сервис разработают до конца 2021 года.

О технологии

Технология Social ID позволяет организовать "бесшовный" процесс получения льгот и мер поддержки по единому идентификатору. Например, по карте можно будет получить льготные лекарства, адресную помощь для попавших в сложную жизненную ситуацию, ЖКХ-субсидии, оплатить проезд в общественном транспорте.

О конференции

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) - первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде с 23 по 25 июня.

ТАСС - информационное агентство - партнер конференции ЦИПР.