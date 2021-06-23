Кабмин 24 июня рассмотрит Стратегию развития аддитивных технологий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг обсудит Стратегию развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой вопрос включен в повестку мероприятия.

"Целью стратегии является определение основных направлений государственной политики в сфере развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года", - отмечается в материалах к заседанию.

Как добавили в кабинете министров, стратегия направлена на создание конкурентоспособной отрасли аддитивных технологий в РФ на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации производственных мощностей, их модернизации, создания и освоения новых технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы.

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing - от слова аддитивность, прибавляемые) - совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой". Это одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость.