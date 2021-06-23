Власти Петербурга не исключают введения COVID-free зон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. COVID-free зоны, посетить которые горожане смогут только при наличии антител к коронавирусу, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, могут появиться в Петербурге. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"У нас есть опыт подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму, когда благодаря работодателям и сознательности людей, работающих в гостиничном бизнесе, гостиницы практически целиком были привиты, либо часть контингента, которая обслуживала наших гостей, переболела и имела антитела. Поэтому - да, это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По словам начальника управления развития инфраструктуры городского комитета по промышленной политике Анны Сильницкой, бизнес проявляет интерес к этой инициативе, уже поступают вопросы от предпринимателей. "Мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти к такой мере", - сказала Сильницкая.

Интерес к введению COVID-free зон, в том числе к инициативе вакцинации персонала, особенно проявляют предприниматели пострадавших от пандемии сфер - общепита, сферы услуг и других.

Эксперимент по созданию COVID-free пространства в заведениях общественного питания запущен в России в Москве. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, предъявив подтверждающий вакцинацию QR-код с сайта госуслуг, но персонал будет работать в масках и перчатках. Свыше 170 столичных заведений, в частности кафе, бары и рестораны, уже могут начать работать как "бесковидные". Они могут работать в любое время дня и ночи. Несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения без прививки, но в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.