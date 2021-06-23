В Петербурге свободно 11% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Резерв коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляет 11%, больницы продолжают оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями. Об этом в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"На сегодняшнее утро у нас было 11% свободного коечного фонда. Минздрав требует, чтобы мы оперативно работали со свободным коечным фондом, чтобы он не уменьшался, не было простоя. <...> Пока мы справляемся даже без федеральных учреждений, ну и стараемся, чтобы не простаивало, продолжаем оказывать помощь пациентам не только с ковидом", - сказал он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что число коек для пациентов с коронавирусом в городе на этой неделе увеличат до десяти тыс. Сейчас в городе более девяти тыс. коек для таких пациентов.

Сарана также отметил, что среди госпитализированных с коронавирусом пациентов 77% находятся в средней степени тяжести, 21% - в тяжелом состоянии, 2% - в легком.

По последним данным, в Петербурге выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 432 842 человека, умерли 15 596. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.