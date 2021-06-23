В КЧР вновь разворачивают койки в ковид-госпиталях из-за роста числа заболевших

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии вновь разворачивают дополнительные койки в ковид-госпиталях из-за роста числа госпитализированных пациентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду региональным оперативным штабом по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"В Карачаево-Черкесии за последнюю неделю зарегистрирован резкий рост числа госпитализаций. В оперативном режиме коечный фонд действующего в республике ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы был увеличен до 305 коек", - сказали в оперштабе.

В регионе провели проверку готовности шести резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом, при необходимости они могут быть развернуты в течение двух дней. Первыми начнут работу Усть-Джегутинская ЦРБ, далее - Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница и Хабезская ЦРБ. В медучреждениях сформировали необходимый запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции, заказали дополнительные средства индивидуальной защиты, провели проверку кислородных магистралей.

Резервный коечный фонд республики для ковидных больных составляет 1 015 коек. На сегодняшний день действуют 305 коек ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы, где проходят лечение 208 человек.

За последние сутки в республике выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировали 20 748 случаев инфицирования, 20 323 человека выздоровели, 167 умерли.