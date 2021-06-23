В КБР разрешили провести выпускные вечера в очном формате

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) решили провести выпускные вечера в очном режиме с участием не более 50 человек исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в среду со ссылкой на материалы заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

"Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов сообщил о предстоящих выпускных вечерах в образовательных учреждениях, [которые состоятся в очном формате]. В 41 школе республики мероприятия будут проводиться для двух и более классов, при этом количество выпускников в этих школах превышает разрешенное указом главы КБР число участников массовых мероприятий - 50 человек. Оперштабом принято решение разрешить им проведение праздничных мероприятий при условии разведения классов по времени и территориально", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 июня в КБР выявлено 24 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 876 человек, умерли 490. В лабораториях республики проведено более 570 тыс. тестирований на коронавирус, ежедневно тестируется около двух тыс. человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. В госпиталях медицинскую помощь получают 283 пациента, из них 42 - в реанимациях. Общий коечный фонд двух действующих госпиталей особо опасных инфекций составляет 314 коек.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил высокие темпы вакцинации: число вакцинированных в республике, по последним данным, превысило 56 тыс., второй этап вакцинации прошли около 37 тыс. человек. Руководитель управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов пояснил, что на сегодня темпы заболеваемости в республике позволяют не вводить ограничительные меры и подчеркнул, что данный вопрос зависит от показателей вакцинации населения. Он также сообщил, что вакцинация остается добровольной. Он также обратился к представителям Духовного управления мусульман и Русской православной церкви с просьбой рассмотреть возможность отмены массовых богослужений до нормализации эпидемической ситуации.