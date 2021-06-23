Минтруд заявил об актуальности определения эффективных моделей развития рынков труда

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обмен опытом, оценка перспектив и определение эффективных моделей развития рынков труда и трудовых отношений сегодня особенно актуальны для выхода из глобальной пандемии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда.

"Мы выходим из глобальной пандемии, и обмен опытом, оценка перспектив и определение эффективных моделей развития рынков труда и трудовых отношений сегодня особенно актуальны. Россия поддерживает подготовленный проект совместной декларации министров труда и занятости и министров просвещения стран Группы двадцати, а также декларацию министров труда и занятости стран Группы двадцати. Мы рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит выработать лучшие решения для защиты прав трудящихся граждан", - сказал глава ведомства Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Глава Минтруда Антон Котяков принял участие в совместных встречах в период итальянского председательства форума "Группа двадцати" с министрами труда и занятости и министрами просвещения. Мероприятие проводилось в Катании (Италия) 22 и 23 июня. В рамках мероприятия Котяков также провел двусторонние встречи с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером, а также с президентом Международной ассоциации социального обеспечения Йоахимом Бройером, с министром труда и социальной политики Италии Андреа Орландо, послом ЮАР в Италии Носифо Нгкабой.

Он отметил, что новые формы занятости требуют проработки вопросов социальной защищенности трудящихся. "Принципиально важно на текущем этапе предусмотреть социальные гарантии для нестандартных форм занятости", - подчеркнул глава Минтруда.

Представители Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) позитивно отметили продвижение в России системы долговременного ухода, которая есть не в каждой стране, но безусловно относится к одному из ключевых вызовов в социальной сфере для всей Европы, а также отметили близость подходов РФ и МАСО по вопросам организации комплексной реабилитации граждан с инвалидностью.