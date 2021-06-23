В Ненецком автономном округе создали новую лабораторию для ПЦР-тестирования

ТАСС, 23 июня. Новая лаборатория для ПЦР-тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции создана в Ненецком автономном округе (НАО). Как в среду написал в Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный, сдача объекта несколько раз откладывалась.

"Сегодня посетил новую ПЦР-лабораторию, которая начнет работать уже в понедельник. Это по-настоящему долгожданный объект - сдачу постоянно откладывали. Чтобы завершить обустройство нового диагностического центра пришлось прибегнуть к кадровым перестановкам в профильном ведомстве", - написал Бездудный.

В лаборатории установлено современное оборудование, сделаны два специальных бокса, в которых будет удобно и безопасно работать лаборантам. Открытие лаборатории позволит существенно снизить цену тестов. "Если раньше процедура стоила от 3 300 до 4 700 рублей, то сейчас стоимость составит 1 400 рублей. Если же это связано с болезнью пациента, то тест будет бесплатным, - указал губернатор. - Напомнил руководству диагностической лаборатории и профильного департамента о необходимости провести работу с окружными предприятиями и организациями по оплате ПЦР-тестов отпускников".

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 167 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - четыре случая. На лечении находятся 46 человек. В регионе зарегистрировано пять летальных исходов от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Если работодатель принимает такое решение, ему рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование. Также введено ПЦР-тестирование для жителей НАО, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа.