Во Франции число госпитализированных с COVID-19 впервые с октября оказалось ниже 10 тыс.

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Число людей, госпитализированных во Франции с COVID-19, впервые с октября прошлого года опустилось в эту среду ниже отметки в 10 тыс. человек. Об этом сообщило мониторинговое агентство Sante publique France , действующее при министерстве здравоохранения страны.

Согласно его данным, в больницах по состоянию на вечер среды с диагнозом COVID-19 находится 9 771 человек, тогда как накануне их было 10 046. При этом, как и в предыдущие недели, продолжает снижаться суточное число госпитализируемых - с уровня в 181 оно опустилось до показателя в 167 новых пациентов. Снизилось и число находящихся в реанимации и палатах интенсивной терапии - с 1 560 до 1 509. Этот показатель продолжает понижаться во Франции с середины апреля, когда он находился на уровне в 6 тыс. человек.

За сутки в стране зарегистрировано 2 320 новых случаев заражения различными штаммами коронавируса. Умерли за 24 часа в госпиталях 33 пациента с коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране умер 110 891 инфицированный.

За время проведения кампании по вакцинации были полностью вакцинированы 19 677 506 человек, получившие либо одну, либо две дозы вакцины в зависимости от применяемого препарата. Двумя инъекциями защищены от коронавируса 17 601 838 человек. Одну дозу вакцины получил 32 677 781 человек, что составляет 48,8% от общей численности населения страны и 62,2% от ее взрослого населения.