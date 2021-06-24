Эксперт: сданный при первых симптомах анализ на антитела к COVID-19 может их не показать

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Анализ на антитела, сделанный при первых клинических симптомах коронавирусной инфекции и при положительном ПЦР-тесте, может не показать их наличие, так как для их выработки требуется 7-10 дней. Об этом сообщила ТАСС руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

"Правильный анализ - это анализ, который выполнен не только качественно, но и в правильное время. Поэтому, например, анализ [на антитела], выполненный при появлении первых клинических симптомов при положительной ПЦР, чаще всего бывает отрицательным - ведь на выработку антител организму нужно 7-10 дней", - сказала она.

Тиванова пояснила, что поскольку первые тест-системы для определения антител появились больше года назад, практически все их производители в настоящее время достигли хорошего качества выпускаемого продукта. По словам эксперта, к забору этого анализа специалистам нужно правильно подготовиться, чтобы не допустить ошибок при транспортировке, приеме биологического материала в лаборатории. Для этого лаборатории информируют о правилах при работе с пациентами и лечебно-профилактическими учреждениями.

Тиванова также отметила, что чувствительность ПЦР-тестов к коронавирусу на данный момент приближается к 100%, но только в случае, если на каждом этапе выполнения исследования соблюдены все необходимые правила: от подготовки пациента к взятию материала до выдачи результатов исследования. "В лаборатории обязательно используются специальные контрольные материалы, на результаты которых ориентируются специалисты при оценке результатов", - добавила она.