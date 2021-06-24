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На Камчатке произошло два землетрясения за ночь

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Два землетрясения магнитудой 3,6 и 4,6 произошли в ночь на четверг на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг первого сейсмособытия магнитудой 3,6 залегал на глубине 40 км, эпицентр находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг второго магнитудой 4,6 - на глубине 20 км в 214 км от краевой столицы.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.

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