США направят Бразилии 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в четверг направят Бразилии 3 млн доз однокомпонентной вакцины от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Ранее власти США объявили, что намерены в ближайшее время распределить из своих запасов 80 млн доз вакцин от коронавируса среди нуждающихся в них стран.

Во вторник Минздрав Бразилии сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 18 млн. Первый случай в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.