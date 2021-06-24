Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади почти 93 тыс. га

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 89 лесных пожаров на площади 1 413 га, продолжается тушение возгораний на площади почти 93 тыс. га. Наибольшее число и площадь пожаров действует в Якутии, где зафиксировано 114 пожаров на площади 51 643 га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 1 413 га. На 00:00 мск на территории Российской Федерации действовало 195 лесных пожаров на площади 92 672 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие после Якутии число и площадь пожаров зафиксированы в Иркутской области, где действуют 20 пожаров на площади 34 118 га. На Камчатке был пожар на площади 2 879 га, в Приамурье - 11 пожаров на площади 717 га, в Архангельской области - шесть пожаров на площади 205 га, в Свердловской области - три пожара на землях лесного фонда на площади 157 га. Еще два пожара площадью 120 га зафиксировано в этом регионе на землях особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, возгорания зарегистрировали в Хабаровском крае, республиках Карелия и Коми, Костромской, Тверской и Вологодской областях, в Забайкалье, Бурятии, Новгородской, Псковской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан. Пожары тушат почти 4,2 тыс. человек, задействована 641 единица техники и 23 воздушных судна, еще 96 воздушных судов следят за ситуацией.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, Режим ЧС введен в двух субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 56 субъектах РФ.