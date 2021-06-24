Землетрясение магнитудой 2,5 ощутили жители Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Сейсмологи ночью зарегистрировали на юге острова Сахалин землетрясение магнитудой 2,5. Местные жители ощутили подземные толчки, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Зарегистрировано землетрясение в 4 километрах восточнее села Покровка Долинского района. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 10 км", - рассказали в пресс-службе.

По данным спасателей, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители сел Покровка и Углезаводск. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

В сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН ТАСС рассказали, что позже в Долинском районе на юге Сахалина произошло еще три землетрясения магнитудой от 2,0 до 2,8 - одно ночью и два утром. Данные об ощущаемости пока не сообщаются. Известно также, что в это же утро в акватории Тихого океана зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 рядом с Малой Курильской грядой (Сахалинская область). Местные жители не ощутили подземных толчков, угрозу цунами не объявляли.