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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке результата теста на коронавирус

В ведомстве рекомендуют обратиться к руководителю медорганизации, где был проведен анализ, или позвонить на горячую линию в региональный Роспотребнадзор

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гражданину в случае задержки результата теста на коронавирус следует обратиться к руководителю медицинской организации, где был проведен анализ. Также можно позвонить на горячую линию в региональный Роспотребнадзор, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

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"В случае задержки результата теста необходимо обратиться к руководителю медицинской организации и сообщить о том, что сроки выдачи результатов не соответствуют указанным в регламентирующих документах", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по вопросам, связанным с проведением тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в каждом регионе Российской Федерации работает горячая линия. "Все телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

В России сейчас действует постановление, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов.

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