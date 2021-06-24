Сингапур ведет переговоры о взаимном признании сертификатов здоровья

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура приступили к обсуждению со многими странами, в том числе с Китаем, вопросов взаимного признания сертификатов здоровья для скорейшего восстановления поездок. Об этом заявил министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан, выступая на Азиатско-Тихоокеанской видеоконференции по проекту "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Текст его выступления распространило в четверг внешнеполитическое ведомство.

"Сингапур приступил к переговорам со многими нашими партнерами, в том числе с КНР, по вопросам взаимного признания сертификатов здоровья для облегчения режима безопасных поездок", - отметил министр. "Мы считаем это необходимым для устойчивого глобального восстановления", - добавил Балакришнан.

Министр также призвал к "справедливому распространению и доступу к вакцинам против коронавируса". "Мы выступаем за многосторонний подход по данному вопросу, что является залогом для восстановления мира", - указал глава МИД. Кроме того, по его словам, "необходимо содействовать экономической интеграции и взаимодействию". "Наличие стабильных и устойчивых цепочек поставок является ключевым моментом в обеспечении непрерывного потока товаров первой необходимости, а также медикаментов", - подчеркнул Балакришнан.