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Пандемия COVID-19

Сингапур ведет переговоры о взаимном признании сертификатов здоровья

Глава МИД Вивиан Балакришнан заявил, что обсуждение ведется со многими странами, в том числе с Китаем

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура приступили к обсуждению со многими странами, в том числе с Китаем, вопросов взаимного признания сертификатов здоровья для скорейшего восстановления поездок. Об этом заявил министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан, выступая на Азиатско-Тихоокеанской видеоконференции по проекту "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Текст его выступления распространило в четверг внешнеполитическое ведомство.

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"Сингапур приступил к переговорам со многими нашими партнерами, в том числе с КНР, по вопросам взаимного признания сертификатов здоровья для облегчения режима безопасных поездок", - отметил министр. "Мы считаем это необходимым для устойчивого глобального восстановления", - добавил Балакришнан.

Министр также призвал к "справедливому распространению и доступу к вакцинам против коронавируса". "Мы выступаем за многосторонний подход по данному вопросу, что является залогом для восстановления мира", - указал глава МИД. Кроме того, по его словам, "необходимо содействовать экономической интеграции и взаимодействию". "Наличие стабильных и устойчивых цепочек поставок является ключевым моментом в обеспечении непрерывного потока товаров первой необходимости, а также медикаментов", - подчеркнул Балакришнан.

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