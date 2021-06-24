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Доля дней с высоким качеством воздуха в Хайкоу за первую половину 2021 года достигла 99,3%

Как сообщило ранее Министерство охраны окружающей среды КНР, в мае Хайкоу занял первое место по качеству воздуха среди 168 крупнейших городов Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Доля дней с хорошим и отличным качеством воздуха в административном центре южной китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу - в январе-мае текущего года составила 99,3%. Об этом сообщило управление охраны окружающей среды города.

Согласно заявлению ведомства, в течение первых пяти месяцев этого года количество дней с отличным качеством воздуха в Хайкоу составило 108, с хорошим - 41, число дней с умеренным загрязнением воздуха - один.

Как сообщило ранее Министерство охраны окружающей среды КНР, в мае Хайкоу занял первое место по качеству воздуха среди 168 крупнейших городов Китая. По данным за январь-май, административный центр провинции Хайнань занял второе место в рейтинге, уступив Лхасе - административному центру Тибетского автономного района.

В настоящее время власти провинции Хайнань принимают активные меры для сохранения уникальной природы региона и защиты его экологии. Так, например, к 2030 году остров планирует полностью прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Теги
КитайХайнань
Пандемия COVID-19
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