Томские власти продлили режим ограничений из-за пандемии коронавируса до 1 октября

ТОМСК, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса до 1 октября. К этому сроку планируется привить достаточно жителей области, чтобы выработать коллективный иммунитет, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продляли до 30 июня 2021 года. Запрещены массовые мероприятия, введен обязательный масочный режим. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и при посещении общественных мест, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны.

"Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки. Индийского штамма у нас нет, выявляется британский, болеет преимущественно молодежь 20-40 лет и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

По словам губернатора, планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.

Вакцины от COVID-19

Более 50 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Томскую область, где в очереди на прививку находятся 10 тыс. человек, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации области Алексей Севостьянов.

"В регион поступили чуть более 54 тыс. доз вакцины", - сказал собеседник агентства.

По расчетам властей, этого количества хватит, чтобы закрыть дефицит и ускорить вакцинацию населения.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 33 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 31 981 пациента, умерли 459 человек. При этом, с конца мая число случаев заражения выросло вдвое - с 23 до 53 случаев в сутки. Первый компонент прививки от коронавируса поставили более 125 тыс. человек или 25% от лиц, которым разрешена вакцинация.