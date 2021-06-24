Госавтоинспекция призывает водителей к особой бдительности в связи с аномальной жарой

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция предупреждает, что установившаяся в европейской части России жаркая погода может спровоцировать рост аварийности на дорогах и просит водителей внимательнее относиться к своему здоровью и техническому состоянию автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Погода - значимый фактор аварийности. Установившаяся жара - непривычное явление для жителей Центрального федерального округа. И это обстоятельство прогностически неблагоприятно, в том числе и применительно к безопасности дорожного движения. Анализ статистики аварийности прошлых лет показывает, что аномально высокие для региона температуры провоцируют рост ДТП. Эта ситуация требует особого контроля, как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны самих участников дорожного движения", - сказал представитель Госавтоинспекции.

Он также сообщил, что в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автоинспекторы проинструктированы надлежащим образом. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание всесторонней помощи водителям и пешеходам и максимально оперативное оформление дорожно-транспортных происшествий", - заявил собеседник ТАСС. Представитель ГУОБДД МВД России отметил, что многое в этой ситуации зависит от сознательности самих участников дорожного движения. И в первую очередь от водителей.

"Повышенная утомляемость, раздражительность, агрессия создают дополнительные риски на дорогах. И если вы не в состоянии с ними справиться, лучше не садиться за руль. Для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая погода - прямое противопоказание к вождению. Но и относительно здоровым людям не стоит недооценивать негативное влияние высокой температуры", - добавил он.

Предупреждающие сигналы - обязанность водителей вне зависимости от погоды

Также в российской Госавтоинспекции обратили внимание на то, что с наступлением жары водители стали чаще пренебрегать обязанностью обозначать свои действия предупреждающими сигналами. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1. ст. 12.14 КоАП РФ невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей и призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения. Учитывая неблагоприятные температурные условия, лучше вовсе отказаться от частых маневров и перестроений даже там, где они разрешены, избегать резких разгонов и торможений, соблюдать скоростной режим и чаще отдыхать, особенно в поездках на дальние расстояния.

Представитель ГУОБДД МВД России подчеркнул, что техническое состояние автомобиля - не менее важное условие безопасности. "Есть водители, для которых подготовка к летнему сезону ограничивается заменой резины. Необходимо провести профилактику системы охлаждения, тормозной системы, проверить состояние покрышек и следить за давлением в шинах", - отметил собеседник.

Особое внимание следует уделять недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Свидетелям таких фактов на дороге следует незамедлительно сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или позвонить в полицию, порекомендовал представитель ГУОБДД.

"Будьте внимательны к себе и к другим участникам движения, следите за техническим состоянием автомобиля, контролируйте дорожную ситуацию, строго соблюдайте ПДД. Это главные рекомендации от Госавтоинспекции о том, как провести лето безопасно", - заключил собеседник ТАСС.