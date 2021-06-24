Мишустин поручил представить предложения по привлечению инвестиций на Кавминводы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 сентября представить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций на развитие региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Соответствующие поручения по итогам совещания о развитии Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске опубликованы в четверг на сайте кабмина.

"Профильным ведомствам поручено проанализировать состояние курортно-санаторного комплекса Кавказских Минеральных Вод и представить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций в его развитие. Это необходимо сделать до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 15 сентября Минтранс, Минэкономразвития, Минприроды и Минфин должны проработать возможные маршруты дороги, которая позволит соединить туристические кластеры Северного Кавказа и Причерноморья. Также необходимо определить ее предварительную стоимость и источники финансирования.

Помимо этого, Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову до 1 августа представить предложения по оптимальному варианту реконструкции взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкала.