В Новороссийске появился первый ресторан, все сотрудники которого привились от COVID-19

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/ Предприятие общепита в Новороссийске стало первой свободной от коронавируса зоной в связи с тем, что все 100% работников вакцинировались, сообщил у себя в Instagram мэр города Игорь Дяченко.

В среду региональное управление Роспотребнадзора выпустило постановление об обязательной вакцинации сотрудников туристической и ряда других отраслей. Согласно постановлению, вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников этих отраслей.

"В Новороссийске появилось первое предприятие общепита, которое стало территорией "свободной от COVID-19". Коллектив сотрудников здесь вакцинирован на 100% Прошу руководителей предприятий активнее проводить вакцинацию персонала, чтобы как можно больше организаций в нашем городе становились территориями "свободными от COVID-19", - сообщил Дяченко.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в крае составляет 50 803, выздоровели 45 009 жителей, 3 296 человек умерли. В стационарах проходят лечение 1 376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 122. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 56 пациентов, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.