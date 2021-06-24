Путин: обеспечить биологическую безопасность без объединения усилий всего мира нельзя

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти 4 млн человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира. Очевидно, что эффективное противостояние угрозам биологического характера требует самого тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ", - подчеркнул президент.

Путин также отметил важность укрепления национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия. Кроме того, глава государства выразил уверенность в конструктивности и содержательности обсуждений.

III Международная научно-практическая конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 24-25 июня.