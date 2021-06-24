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Первый набор на целевое обучение на фельдшера и медсестру открыли в колледжах Прикамья

Студенты, обучающиеся по целевому направлению, будут ежемесячно получать по 2 тыс. рублей к основной стипендии

ПЕРМЬ, 24 июня. /ТАСС/. Колледжи и училища Пермского края впервые начали принимать выпускников 9 -11-х классов для обучения по целевому контракту по специальности "Фельдшер и медсестра". Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

"Первые договоры со студентами начали заключать уже 15 июня. Всего в программе целевого обучения участвуют 10 училищ и колледжей края. При этом договоры могут заключаться как с поступающими в образовательные учреждения, так и с уже обучающимися на любых курсах среднего специального учебного заведения", - цитирует в четверг Махонина пресс-служба правительства региона.

По его словам, студенты, обучающиеся по целевому направлению, будут ежемесячно получать по 2 тыс. рублей к основной стипендии. Деньги на эти цели предусмотрены в бюджете Пермского края. Студентам также определено государственное медицинское учреждение, подведомственное министерству здравоохранения Прикамья, в которое выпускник трудоустроится после выпуска.

"Согласно договору, специалист должен будет отработать в нем не менее 3-х лет. Кроме этого, если целевой выпускник пожелает продолжить свое обучение и стать врачом, то краевой Минздрав в приоритетном порядке оформит целевой договор на его обучение в Пермском государственном медицинском университете", - добавил губернатор Пермского края, слова которого приводит пресс-служба.

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