Норвегия передаст более 450 тыс. доз вакцины от AstraZeneca в рамках механизма COVAX

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июня. /ТАСС/. Норвегия передаст развивающимся странам более 450 тыс. доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca через международный механизм COVAX. Об этом сообщил в четверг норвежский министр по вопросам международного развития Даг Инге Ульстейн.

"Норвегия передаст 452 тыс. доз вакцины AstraZeneca механизму COVAX. Они будут направлены в развивающиеся страны, где существует большой дефицит вакцин. Многие государства сейчас стоят на пороге третьей волны распространения коронавируса, и пандемия ни в коем случае не закончилась. То, что богатые страны сейчас делятся вакцинами, является решающим фактором для спасения жизней", - подчеркнул он.

Вакцины будут направлены в Никарагуа, Уганду и Гаити. Из 452 тыс. доля в 200 тыс. доз - это вакцины, которые Норвегия ранее передала Швеции, но теперь они возвращены обратно шведскими властями. Кроме того, в среду Норвегия сообщила о передаче свыше 180 тыс. доз препарата от AstraZeneca Косову.

В мае вакцина от AstraZeneca была полностью исключена из программы вакцинации Норвегии. Использование этой вакцины было приостановлено в стране 11 марта после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей.