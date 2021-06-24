В Москве за сутки зарегистрировали 92 смерти от COVID-19. Это максимум за время пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 778, или 1,66%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 8 598 случаев заражения против 6 534 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,66%. С начала пандемии в столице подтвердили 1 315 841 случай заражения.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 4 057 пациентов. За все время выздоровели 1 131 022 человека. В настоящее время в столице болеет 163 041 человек.