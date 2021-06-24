В работе Telegram произошел сбой

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 12:16 мск было зафиксировано 532 отчета о сбоях в работе мессенджера.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (88%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 12% - на сбои в отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Саратове.

О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи в Польше, Германии, Нидерландах, Италии, Сингапуре и на Украине.