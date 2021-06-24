ВЦИОМ: почти 80% россиян от 18 до 24 лет довольны своей жизнью

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Большинство российской молодежи (78% в возрасте 18-24 лет и 72% от 25 до 34 лет) оценивают ситуацию в своей жизни как хорошую. Об этом свидетельствуют данные приуроченного ко Дню молодежи опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Российская молодежь оценивает ситуацию в своей жизни как скорее хорошую: так считают 78% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 72% 25-34-летних. Каждый пятый российский гражданин в возрасте 18-24 лет считает ситуацию скорее плохой, так же считает четверть опрошенных (25%) в возрасте 25-34 лет", - следует из данных ВЦИОМ.

Кроме того, в той или иной степени счастливыми себя считают 84% россиян от 18 до 24 лет и 88% в возрасте от 25 до 34 лет, в то время как 10% и 7% соответственно придерживаются обратного мнения.

По результатам исследования, 21% молодых людей от 18 до 24 лет и 18% от 25 до 34 лет занимаются волонтерской деятельностью не реже одного раза в неделю, в то время как 79% и 81% соответственно не занимаются подобной деятельностью.

Среди тех, кто допускает, что займется добровольческой деятельностью в будущем или уже занимается ей, готовы доставлять товары первой необходимости, лекарства и продукты людям на карантине (58%), могли бы выгуливать собак или выносить мусор (34%), готовы информировать окружающих о путях распространения инфекции и методах профилактики (24%), могли бы помогать животным (20%), участвовать в работе народных дружин (19%), обеспечивать транспортом медработников и волонтеров, борющихся с распространением коронавируса (18% ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в апреле 2020 года, а также в январе, мае и июне 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.