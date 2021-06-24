Нарышкин вручил награды победителям "Диктанта Победы"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил дипломы победителям III международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Церемония награждения прошла в четверг в Государственном историческом музее, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно 76 лет назад здесь на Красной площади состоялся исторический Парад Победы. Сегодня мы отдаем дань памяти миллионам бойцам и командирам Красной Армии, труженикам тыла, партизанам, подпольщикам, разведчикам, которые с каждым днем Великой Отечественной войны приближали победу и победили, освободив и нашу страну, освободив от нацизма Европу и весь мир, - сказал Нарышкин. - Их подвиг по-прежнему в наших сердцах, и свидетельством тому - растущая популярность историко-просветительской акции "Диктант Победы", которая уже третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и граждан целого ряда зарубежных стран".

По его словам, среди участников акции нет побежденных, "Диктант Победы" - это уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность с великой историей нашего отечества и осознать себя наследником великого поколения победителей.

В церемонии приняли участие 15 из 20 победителей. География участников акции, которые правильно и быстрее всех ответили на все вопросы, охватывает большую часть России. В том числе это представители из Республики Ингушетия, Республики Крым, Республики Калмыкия, Республики Чувашия, Белгородской, Брянской, Калининградской, Липецкой, Московской, Самарской, Смоленской, Ростовской областей и Камчатского края.

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в свою очередь отметил, что за три года число участников акции увеличилось в 10 раз, а количество региональных площадок - в 13 раз. "Это значит, что "Диктант Победы" интересен, набирает обороты, что эта акция по праву считается и становится всенародной", - добавил он.

Хинштейн сообщил, что победителей международного исторического диктанта ждут на параде Победы на Красной площади 9 мая 2022 года.

"Диктант Победы"

Победителями "Диктанта Победы" стали 20 человек из 20 регионов. Они быстрее других правильно ответили на все 25 тестовых вопросов в очном формате. Самому младшему победителю 16 лет, самому старшему - 66 лет. Среди победителей педагоги, военнослужащие, школьники.

Акция прошла 29 апреля в 85 российских регионах и в 80 государствах на 16,5 тыс. площадках. В акции приняли участие порядка 1,5 млн человек (из них в очной форме участвовали более 800 тыс. человек). В этом году акцию поддержали 344 вуза.

Основным организатором мероприятия является "Единая Россия".