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Пандемия COVID-19

Песков: группа Госсовета по борьбе с коронавирусом будет собираться при необходимости

По словам пресс-секретаря президента, сейчас работу глав регионов в этой сфере координирует оперативный штаб правительства

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по борьбе с распространением коронавируса продолжает существовать и при необходимости будет собираться, но работу регионов РФ по этой линии координирует правительственный оперативный штаб. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты во время конференц-кола обратили внимание представителя Кремля на то, что во время первой и второй волн пандемии часто собиралась рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом, однако последний раз такое совещание проходило в конце 2020 года. Песков пояснил, что сейчас работу глав регионов в этой сфере координирует оперативный штаб правительства.

"Она [рабочая группа] существует, при необходимости она будет собираться, но в данном случае все координирующие функции выполняет оперштаб", - напомнил пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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