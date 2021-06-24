Песков не смог сказать, почему "Тотальный диктант" не получил грант президента на 2022 год

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать ситуацию с непредоставлением президентского гранта на 2022 год просветительскому проекту "Тотальный диктант".

"Я бы не сказал, что это тема нашей повестки дня. Не располагаю такой информацией, мне нужно уточнить", - сказал Песков.

В понедельник директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила на своей странице в Facebook о том, что проект не получил грант. При этом она заверила, что в 2022 году диктант состоится, однако формат и масштаб мероприятия могут быть пересмотрены.