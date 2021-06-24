В Крыму зафиксировали суточный максимум вакцинированных от COVID-19 с начала кампании

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Крыма за минувшие сутки зафиксировали максимальное количество вакцинировавшихся от коронавируса людей за всю прививочную кампанию, сообщили журналистам в Мининформе республики.

"За сутки 23 июня, сделали прививку от коронавирусой инфекции 11 754 человека. Это рекорд за все время кампании вакцинации от COVID-19 в Крыму, который свидетельствует о высокой сознательности жителей полуострова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего, по состоянию на 24 июня, в Крыму вакцинировано 290 927 человек. "С начала года через официальный интернет-портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым и социальные сети наш центр управления регионом обработал 23 628 сообщений на тему вакцинации. Крымчане интересуются записью в лист ожидания (16 330), сетуют на отсутствие сертификата, дневника самонаблюдения (3 975), сообщают о проблемах с записью (1 442), об ошибках в данных сертификата, отсутствии пунктов вакцинации <...>. Чтобы повысить информированность граждан, мы совместно с министерством здравоохранения республики Крым запустили чат-бот "Вакцинация в Республике Крым", где собрали всю актуальную информацию", - пояснил руководитель ЦУР Крыма Анатолий Половинец, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, в республике работает 127 стационарных пунктов вакцинации, 57 мобильных бригад.

До 1 сентября в Крыму также запретили работу организаций общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов, проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных комплексах, работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 42,5 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.