День ветерана труда и День поисковика официально утвердили в Смоленской области

ТАСС, 24 июня. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании 24 июня приняли закон об утверждении двух новых региональных праздников - Дня ветерана труда и Дня поисковика, сообщила на заседании депутат Ольга Васильева.

"Предлагается день учреждения [в 1974 году] медали "Ветеран труда" - 18 января - установить Днем ветерана труда в Смоленской области. Начиная с 2016 года, 18 февраля в Смоленской области отмечается День поисковика Смоленской области, <...> в связи со сложившейся практикой отмечания Дня поисковика предлагается установить праздничную дату 18 февраля на областном уровне", - сказала Васильева.

Васильева отметила, что в регионе еще проживают люди, которые получили награду за многолетний добросовестный труд, и учреждение праздника позволит признать их заслуги и выразить уважение. В Смоленской области работают более полусотни поисковых отрядов, ежегодно в Вахтах памяти принимают участие до 80 отрядов из других регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Кроме того, 18 февраля отмечается день почитания иконы Божией Матери "Взыскание погибших", добавила Васильева, обосновывая выбор дат.

Законопроект поддержали большинство депутатов и приняли его в качестве закона.

На данный момент День поисковика на региональном уровне отмечается в Московской области с 2018 года каждую третью субботу ноября. День ветерана труда празднуют 2 мая в Санкт-Петербурге с 2018 года. Депутаты государственного собрания Курултай Республики Башкортостан также подготовили законопроект о праздновании Дня ветерана труда в Башкирии 18 января.