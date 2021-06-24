На Ставрополье привились около 5 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы

ПЯТИГОРСК, 24 июня. /ТАСС/. Организация отдыха на курортах Кавминвод на Ставрополье проходит с соблюдением всех эпидемиологических требований. К настоящему времени вакцинировались против коронавируса около 5 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли, еще столько же планируют привиться в ближайшее время, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора.

"Важным условием эпидемической безопасности является добровольная вакцинация против COVID-19 сотрудников организаций санаторно-курортного комплекса. Уже около 5 тысяч человек получили прививку. Планируется, что в ближайшее время пройдет иммунизацию еще такое же количество сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Владимир Владимиров поручил постоянно вести разъяснительную работу о важности вакцинации в коллективах отрасли.

По данным пресс-службы, с начала высокого курортного сезона заполняемость санаториев и гостиниц Кавминвод остается практически стопроцентной. Организация отдыха проходит с соблюдением всех требований эпидемической профилактики.

Ранее Владимиров сообщил, что всего в крае прошли иммунизацию против коронавируса 309 тысяч человек. Но чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно в четыре раза больше привитых.

С начала пандемии в регионе выявили 56 427 случаев коронавируса, выздоровели 53 485 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 635 пациентов. За последние сутки в регионе выявили 100 новых случаев коронавируса.