Более 80 ранее неизвестных мест убийств фашистами мирных жителей установили в Белоруссии

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Следственная группа Генпрокуратуры Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны допросила около 4 тысяч человек, в результате чего было установлено 84 ранее неизвестных места убийств фашистами мирных жителей и захоронений. Об этом сообщил журналистам в четверг замруководителя следственной группы ведомства по расследованию уголовного дела о геноциде в отношении населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Эдуард Скурат.

"На сегодняшний день допрошено около 4 тысяч живых свидетелей зверств фашизма, из них около 3 тысяч узников. Из допросов свидетелей и изучения архивных документов, помимо Логойского района, по всей республике установлено 84 ранее неизвестных места уничтожения фашистами мирных граждан и места их захоронений", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По словам Скурата, в ходе проведенных осмотров в Логойском районе обнаружены и изъяты останки более 500 человек, обнаружены и изъяты пули, гильзы, личные вещи погибших. "Из результатов экспертиз следует, что во время расстрелов могли использоваться винтовки, пулемет MG-34, пистолеты Parabellum Р.38, Walter P.38, автоматы (пистолеты-пулеметы) МР-38, МР-40", - проинформировал замглавы следственной группы. Он сообщил, что при исследовании костных останков эксперты сделали вывод о том, что в момент расстрелов погибшие находились в горизонтальном положении, либо на коленях с опущенной вперед головой. "Возраст погибших экспертами определен от 4 до 70 лет", - отметил представитель Генпрокуратуры Белоруссии.

Дело о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны

О возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны стало известно 9 апреля. Генпрокуратура республики заявила, что намерена обратиться в Нюрнберг с соответствующими запросами, а также рассчитывает на помощь России. Следственный комитет РФ заявил, что готов оказать содействие в расследовании при наличии запроса от белорусской стороны.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед также говорил, что ведомство планирует поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы, и планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и других стран при расследовании уголовного дела. Кроме того, по его словам, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.

Ранее Минск обратился с запросом к Вильнюсу об оказании правовой помощи по делу о геноциде. Генпрокуратура Белоруссии попросила литовских коллег допросить по этому делу бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. Также белорусская сторона обратилась с просьбой к Латвии, Великобритании, Канаде и Австралии допросить живущих там бывших членов латышских легионов СС, которые могут быть причастны к геноциду белорусов в годы войны.