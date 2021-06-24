Число койко-мест в волгоградских ковидных госпиталях увеличат до 3,2 тыс.

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в ближайшие две недели в связи с ростом выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией увеличат число койко-мест в госпиталях на 1 тысячу, всего для лечения пациентов в стационарах будет задействовано 3,2 тысячи мест. С таким распоряжением в четверг на заседании регионального оперштаба выступил губернатор региона Андрей Бочаров.

"По итогам заседания оперативного штаба глава региона поручил облздраву оперативно развернуть на территории Волгоградской области дополнительный инфекционный коечный фонд в объеме 1 тыс. коек. В том числе 500 коек - уже до конца текущей недели, еще 500 коек - в течение следующей недели. Быть в готовности при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в течение трех дней развернуть еще 1 тыс. дополнительных инфекционных коек", - сообщила пресс-служба обладминистрации, уточнив, что сейчас в стационарах региона развернуто 2 205 койко-мест.

В Волгоградской области отмечается рост выявленных случаев заболевания, хотя темпы фиксируются ниже, чем в среднем по России. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации. Прирост заболеваемости за последние дни этой недели по сравнению с прошлой составил 15,6%. Первой причиной роста заражений является несоблюдение ограничительных мер гражданами - масочного, дезинфекционного режимов, особенно в период, когда еще не сформировался коллективный иммунитет, уточнили в пресс-службе.

Сейчас резерв коечного фонда сохраняется на уровне 18-20%. На полную мощность работает введенный в 2020 году корпус на 120 коек в Волжском. Современные инфекционные госпитали на 60 коек каждый уже возводятся в Калаче-на-Дону, Камышине, на очереди - строительство в одном из северных районов региона. Продолжается массовая вакцинация жителей: защиту от COVID-19 уже получили 371 тыс. человек, добавили в пресс-службе обладминистрации.