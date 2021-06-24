ТАСС лидирует по цитируемости среди информагентств в мае

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало лидером цитируемости среди российских информагентств по итогам мая 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о трагедии в казанской школе, о задержании Романа Протасевича, о стрельбе в Екатеринбурге, о ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области", - отмечается в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 14 473,80, РИА Новости - 14 230,41, Интерфакса - 2 903,44.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 64 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.