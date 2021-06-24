В одном из сел Астраханской области вводят карантин из-за коронавируса

АСТРАХАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Карантин из-за осложнения эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией вводят с 25 июня в селе Зензели Астраханской области. Соответствующее постановление регионального правительства, подписанное губернатором региона Игорем Бабушкиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения области, из двух тыс. жителей села коронавирус, по данным на четверг, зафиксировали у более 100 человек.

"Ввести с 00 часов 00 минут 25 июня 2021 года на территории села Зензели Лиманского района Астраханской области карантин", - говорится в тексте распоряжения.

Начиная с 00 часов 25 июня жителям села будет запрещен выезд в другие населенные пункты Астраханской области. Выезжать из села можно будет только после нахождения на карантине в условиях двухнедельной изоляции и получения отрицательного результата анализа на наличие новой коронавирусной инфекции. Жители села обязаны находиться в условиях карантина в режиме самоизоляции по месту проживания.

По сообщению главы астраханского Минздрава Алексея Спирина, 119 жителей села Зензели уже госпитализированы в ковидные инфекционные стационары.

"В настоящее время у нас в инфекционных госпиталях находится 119 человек из данного населенного пункта, состояние всех оценивается как средняя степень тяжести, они получают всю необходимую терапию в соответствии со стандартами оказания медпомощи, на аппарате искусственной вентиляции легких никого нет. Среди госпитализированных детей нет", - сказал министр.

О ситуации с коронавирусом

На текущий момент в самом населенном пункте на амбулаторном лечении под наблюдением терапевтов Лиманской областной больницы находятся 61 взрослый и 54 ребенка, состояние их оценивают как удовлетворительное. Было принято решение о массовом тестировании жителей всего села Зензели Лиманского района на предмет скрытого выявления течения заболевания.

Прививочные мероприятия в населенном пункте временно приостановлены, так как есть эпидемиологическая вспышка, возобновление иммунизации будет после истечения двух недель с момента последнего случая выявления на территории села.

Министр также добавил, что село Зензели Лиманского района было всегда в списке аутсайдеров по количеству вакцинируемого населения.

По данным оперштаба Астраханской области на четверг, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 35 367 случаев заражения COVID-19 (плюс 75 за сутки), в стационарах лечится 305 человек. С начала пандемии умерло 830 человек.