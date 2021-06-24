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Пандемия COVID-19

СМИ: школьные поездки вызвали крупную вспышку COVID-19 в нескольких регионах Испании

В Мадриде выявили 245 заразившихся, в Стране Басков зафиксировали 49 случаев, отмечает газета Diario

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Крупная вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), была зафиксирована сразу в нескольких испанских автономных сообществах после поездок старшеклассников на остров Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) по случаю окончания учебного года. Об этом сообщила в четверг газета Diario.

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По ее информации, в Мадриде выявлено 245 заразившихся, еще 452 человека находятся в изоляции, в Стране Басков зафиксировано 49 случаев, инфицированные также есть в Валенсии, Кантабрии и Мурсии. Согласно одной из версий, распространение коронавируса могло произойти во время поездки на пароме из Валенсии на Балеарские острова.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,77 млн случаев заражения, свыше 80,7 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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