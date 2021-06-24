Около 20% лицензий на твердые полезные ископаемые в Арктике и ДФО используют с нарушениями

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 20% проанализированных лицензий (946 из 4 507) на твердые полезные ископаемые на Дальнем Востоке и в Арктике используются с нарушениями, 16 из них аннулированы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минприроды.

"Сейчас запущена ревизия лицензий на дальневосточные и арктические месторождения твердых полезных ископаемых. На сегодня проанализировано 4 507 соглашений, 946 с нарушениями (43 - в Арктике, 903 - на Дальнем Востоке). Комиссия Роснедр уже приняла решения по 811 лицензиям, например, 16 из них аннулированы", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что мониторинг недропользователей на Дальнем Востоке и в Арктике продлится до 7 июля, после чего начнутся проверки в масштабах всей страны.