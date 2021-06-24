В Чебоксарах обновили почти треть троллейбусного парка за счет федеральной поддержки

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Почти треть троллейбусного парка обновили в Чебоксарах благодаря поддержке из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе администрации главы региона, в Чебоксарах запустили 60 новых троллейбусов.

"Чебоксарский троллейбусный парк пополнился сразу 60 новыми, удобными и вместительными троллейбусами, новочебоксарский - восемью. В столице республики удалось обновить парк примерно на 30%", - отмечается в сообщении.

На приобретение транспорта был выделен 1 млрд 178 млн рублей из федерального бюджета. Как отметили в пресс-службе, благодаря этому на всех городских маршрутах появились низкопольные троллейбусы, соответствующие требованиям программы "Доступная среда". Троллейбусные маршруты также свяжут новые микрорайоны "Солнечный" и "Ясная поляна" с центром Чебоксар.

"Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию - это и есть настоящая трансформация, когда мы по-новому организовываем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят транспортное обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.