{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чебоксарах обновили почти треть троллейбусного парка за счет федеральной поддержки

Троллейбусные маршруты также свяжут новые микрорайоны "Солнечный" и "Ясная поляна" с центром Чебоксар

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Почти треть троллейбусного парка обновили в Чебоксарах благодаря поддержке из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе администрации главы региона, в Чебоксарах запустили 60 новых троллейбусов.

"Чебоксарский троллейбусный парк пополнился сразу 60 новыми, удобными и вместительными троллейбусами, новочебоксарский - восемью. В столице республики удалось обновить парк примерно на 30%", - отмечается в сообщении.

На приобретение транспорта был выделен 1 млрд 178 млн рублей из федерального бюджета. Как отметили в пресс-службе, благодаря этому на всех городских маршрутах появились низкопольные троллейбусы, соответствующие требованиям программы "Доступная среда". Троллейбусные маршруты также свяжут новые микрорайоны "Солнечный" и "Ясная поляна" с центром Чебоксар.

"Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию - это и есть настоящая трансформация, когда мы по-новому организовываем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят транспортное обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

Теги
РоссияЧувашия
Пандемия COVID-19
Попова назвала принимаемые в регионах из-за коронавируса ограничения адекватными ситуации
Читать полностью